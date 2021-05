Foto: Peter Kenworthy.

Den 20. maj kan man fejre bierne med honninggaver, frøposer og teater, når Gladsaxe Bibliotekerne inviterer til Biernes Dag i Værebro

Af Redaktionen, redigeret

Den 20. maj er af FN udråbt til international bi-dag for at sætte fokus på biernes vanskelige vilkår og deres store betydning for biodiversitet og fødevareproduktion.

Det fejrer Gladsaxe Bibliotekerne på torvet foran Værebro Bibliotek fra klokken 14-16.30, hvor de sammen med Grønt IDÈcenter fortæller om, hvordan man laver væresteder for bierne. Her kan man også hente en frøpose, så man kan plante bivenlige blomster derhjemme. Fra klokken 15-16.30 kan man tilmed fylde et glas med honning fra Bybi til at tage med hjem med en fin label, man selv tegner. I tilfælde af dårligt vejr rykker aktiviteterne ind på biblioteket.

Der er summende teater på programmet, når Teatertruppen Secret Hotel klokken 17 fremfører den udendørs forestilling ’Banket for bier’ i Jernalderbyen i Smørmosen, hvor scenekunst møder forskning. Her spiller publikum selv en aktiv rolle: Omkring et banketbord serveres bidans, nørdet bividen og smagsprøver fra biernes verden. Sammen dykker performere og tilskuere ned i biernes glæder og udfordringer. Forestillingen er egnet for voksne og børn over 8 år. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Ifølge FN er bierne truet, og uddør med en faktor der er 100 til 1.000 gange højere end normalt, på grund af menneskets indflydelse. Bestøvning fra blandt andet bier er en fundamental proces for vores økosystemer.

– Vi er alle afhængige af bestøvere, og det er derfor afgørende at overvåge deres tilbagegang og standse tabet af biodiversitet, tilføjer FN.

Man kan læse mere om Biernes Dag på Gladsaxe Bibliotekerne på gladbib.dk/arrangementer.