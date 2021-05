Borgernært demokrati

I Gladsaxe Bladet d. 12. maj var der en spændende baggrundsartikel under overskriften: “Hvad sker der med Bagsværd Hovedgade 99?”. Artiklen beskriver de mange holdninger til det nye byggeprojekt ved Bagsværd Hovedgade 99, hvor Irma, Cykelkrogen, Matas og Profil Optik ligger. Status er, at Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg nu behandler projektet og en lokalplan, som måske […]

Af Kristian Tørning, Byrådskandidat for Nye Borgerlige i Gladsaxe

I Gladsaxe Bladet d. 12. maj var der en spændende baggrundsartikel under overskriften: “Hvad sker der med Bagsværd Hovedgade 99?”. Artiklen beskriver de mange holdninger til det nye byggeprojekt ved Bagsværd Hovedgade 99, hvor Irma, Cykelkrogen, Matas og Profil Optik ligger.

Status er, at Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg nu behandler projektet og en lokalplan, som måske vil gøre det muligt at lave et nyt stort byggeri på grunden rundt om det eksisterende højhus.

Byggeprojektet illustrerer dermed den måde, som mange kommuner ledes på. Borgerne bliver ikke for alvor spurgt om, hvad de gerne vil have, når der skal besluttes noget. Borgermøder er fine, men det er valgfrit for kommunen, om den vil ændre noget.

I Nye Borgerlige mener vi, at politikere og forvaltningen i langt højere grad skal lytte til danskerne. Det bør foregå via bindende folkeafstemninger også om lokalt vigtige emner.

Man kan fx sende projektforslaget og lokalplanen for Bagsværd Hovedgade 99 til en bindende afstemning blandt borgerne i Bagsværd, så kan de selv beslutte, hvordan deres by og nærområde udvikler sig. På den måde styrker vi nærdemokratiet og i sidste ende folkestyret.