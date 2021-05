Sagen om 250S er gået i hårknude i Regionen, men Enhedslisten vil fortsat arbejde for en løsning, så 250S kommer tilbage til Høje Gladsaxe. Grendelingen, hvor hver anden bus kører via Høje Gladsaxe og hver anden via Mørkhøj, var oprindeligt vores tanke, men vi er selvfølgelig også åbne for andre løsninger. Da sagen blev behandlet […]

Af Michael Dorph Jensen, Enhedslisten

Sagen om 250S er gået i hårknude i Regionen, men Enhedslisten vil fortsat arbejde for en løsning, så 250S kommer tilbage til Høje Gladsaxe. Grendelingen, hvor hver anden bus kører via Høje Gladsaxe og hver anden via Mørkhøj, var oprindeligt vores tanke, men vi er selvfølgelig også åbne for andre løsninger.

Da sagen blev behandlet i Regionen, fremstod det af beskrivelsen fra Movia, at en grendeling ville betyde nedlæggelse af 250S som S-bus. Det er klart, at de øvrige kommuner, som 250S kører igennem, ikke vil gå med til det. Og det ville være en forringelse, som Enhedslisten heller ikke kunne støtte.

Andre mener imidlertid, at 250S sagtens kan bevares som S-bus trods grendelingen på en kort strækning i Gladsaxe, og det er vi helt enige i. Derfor ville Enhedslisten stemme for grendelingen i den videre politiske behandling i Regionen, med den forudsætning, at bussen kan fortsætte som S-bus. Desværre blev beslutningsprocessen stoppet af andre partier og i stedet behandlet på et lukket møde i budgetforligskredsen, og resultatet blev, at sagen nu først kan behandles igen ved de kommende budgetforhandlinger i Regionen. Det er meget ærgerligt, og absolut ikke vores ønske.

Vi håber, at der kan skabes flertal for en løsning, så 250 S kan komme tilbage til Høje Gladsaxe. Det vil Enhedslisten arbejde videre for.