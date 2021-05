Coronatrangt

Der er både indgang til lejligheder og coronakø på adressen Høje Gladsaxe Torv 2B. Foto: Peter Kenworthy.

Det er ikke nemt at komme forbi coronakøen i Høje Gladsaxe, når man skal op i sin lejlighed

Af Peter Kenworthy

Den smalle indgang foran Høje Gladsaxe Torv 2B er ofte tæt pakket med folk der står i kø for at få en coronatest, og det er ikke nemt at komme forbi køen i den smalle gang, for at komme til elevatoren, hvis man bor i lejlighederne ovenover.

– Så når jeg kommer hjem, skal jeg næsten mase mig igennem en flok mennesker som surt kigger på mig, både fordi jeg ikke har mundbind på og fordi jeg de tænker jeg “springer” køen over, og det selvom jeg bare skal have elevatoren op til min lejlighed. Der er også flere hjemmehjælpere, der skal igennem mængden for at komme op til syge og gamle borgere. Jeg synes det er fuldstændig hul i hovedet, og jeg kan slet ikke forstå Gladsaxes Kommunes valg om dette, især når der er mange sportshaller omkring området der alligevel ikke kan benyttes grundet corona, fortæller Casper Stendal Larsen, der bor i boligblokken som ligger over butiks centret.

Gladsaxe Bladet har spurgt Gladsaxe Kommune om man mener, at dette er coronasikkert, hvordan man som beboer skal forholde sig til problemet, og hvad man eventuelt har tænkt jer at gøre ved det (om noget). Bladet har dog ikke modtaget svar inden redaktionens deadline.



Men der er ikke meget plads i opgangen. Foto: Privat.