Digitale dilemmaer

Mange lærere mener ikke at læringsplatforme er tiden værd og at Aula har gjort forældrekommunikationen sværere – men også at de digitale ressourcer letter arbejdet

Af Peter Kenworthy

En ny kortlægning blandt lærere i folkeskolen, lavet af Styrelsen for IT og Læring, viser at der er plads til forbedring i lærernes digitale hverdag. Også selvom over halvdelen oplever, at digitale ressourcer generelt letter deres arbejde og forbedrer deres undervisning.

Fire ud af ti lærere oplever eksempelvis både, at udvalget af digitale læremidler er for lille, og at udbyttet af læringsplatformene i mindre grad eller slet ikke er tiden værd eller øger kvaliteten af undervisningen, skriver Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.

Næsten to ud af tre lærere oplever, at de skal tjekke eller opdatere information for mange forskellige steder, kan man læse i undersøgelsen

Og lige under fire ud af ti af lærerne oplever at kommunikationsplatformen Aula har gjort forældrekommunikation sværere. Skolelederne er, ifølge undersøgelsen, endnu mere kritiske end lærerne i deres vurderinger af Aula.