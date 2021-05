Dømt efter narko-fund i Bagsværd

Foto: Politi.dk

Kærestepar blev anholdt i går og dømt i dag efter fund af knap et halvt kilo kokain i et skovområde ved Bagsværd

Af Redaktionen, redigeret

Sagen kom til politiets kendskab, da en borger for en uge siden fandt en beholder med et narko-lignende stof i et skovområde i Bagsværd. Borgeren kontaktede hurtigt politiet, og efter en kort efterforskning, blev kæresteparret anholdt af politiet, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

I dag blev de fremstillet i retten og da de aflagde fuld tilståelse, valgte anklagemyndigheden at gå efter en såkaldt straksdom. Kæresteparret, som består af en 39-årig mand og en 30-årig kvinde, var tiltalt for at have opbevaret 484,52 gram kokain med henblik på narkosalg. Manden blev idømt tre år og tre måneders fængsel og kvinden blev idømt tre års fængsel, tilføjer politiet.

– Den gode borgers henvendelse for en uges tid siden, har i dag medført en markant dom. Der er grund til at rose borgeren, der kontaktet politiet i denne sag, siger anklager Michelle Lindegaard.

Kæresteparret tog imod dommen og blev sendt direkte videre til afsoning.