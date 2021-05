Dømt for vold på Gladsaxevej

Foto: Politi.dk

Retten i Glostrup har idømt en mand betinget fængselsstraf for vold og trusler mod en kvinde på en parkeringsplads på Gladsaxevej i februar

Af Peter Kenworthy

En 67-årig mand og en 66-årig kvinde var tiltalt ved Retten i Glostrup for flere overtrædelser af straffeloven den 13. februar på en parkeringsplads på Gladsaxevej.

Anklagemyndigheden havde tiltalt begge for vold mod det kvindelige offer, og manden var desuden tiltalt for at have truet hende med vold og for hærværk mod hendes bil, fortæller Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden havde desuden lagt op til, at straffen blev skærpet i medfør af straffelovens § 81, nr. 6 (om hadforbrydelser), fordi forholdene efter anklagemyndighedens opfattelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro eller lignende, tilføjer man.

Retten afsagde dom i onsdag 19. maj, og fandt den tiltalte mand skyldig i vold og trusler mod kvinden. Retten frifandt ham for hærværk, men idømte ham en betinget fængselsstraf på 50 dage med vilkår om at udføre 60 timers samfundstjeneste. Den tiltalte kvinde blev frifundet for tiltalen om vold.

Retten mente ikke, at straffen skulle skærpes efter straffelovens § 81, nr. 6 om hadforbrydelser, men vurderede at episoden udelukkende havde baggrund i en forudgående konflikt mellem den dømte mands hustru og offeret og hverken helt eller delvis havde baggrund i offerets etniske oprindelse, tro eller lignende, fortæller Københavns Vestegns Politi.

– Retten har i hovedtræk dømt manden for de tiltaler, vi har rejst. Vi har ment, at der var tale om en hadforbrydelse, og derfor vil vi nu studere dommen og spørgsmålet om eventuel anke, siger senioranklager David Haahr, Københavns Vestegns Politi.

– Der var oplysninger fremme, i forbindelse med efterforskningen, om at den tiltalte mand havde udtalt sig med nogle vendinger, der gjorde at vi mener at volden havde baggrund i den forurettede kvindes tro og etnicitet, fortæller David Haahr desuden til Gladsaxe Bladet.

Ankefristen er 14 dage.