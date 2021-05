El-løbehjul og el-cykler i Gladsaxe

De almægtige kommunalpolitikere i Københavns Borgerrepræsentation har i dyre domme indkøbt bycykler for millioner af skattekroner – og forsøger nu med held at fortrænge private udbydere af et fleksibelt urbant transportmiddel, altså el-løbehjul. Det må de selv om derinde, men Liberal Alliance Gladsaxe ser det som en mulighed. De selv samme selskaber kunne sagtens operere […]

Af David Ibsen, Kandidat til KV/RV-21 for Liberal Alliance Gladsaxe

De almægtige kommunalpolitikere i Københavns Borgerrepræsentation har i dyre domme indkøbt bycykler for millioner af skattekroner – og forsøger nu med held at fortrænge private udbydere af et fleksibelt urbant transportmiddel, altså el-løbehjul. Det må de selv om derinde, men Liberal Alliance Gladsaxe ser det som en mulighed. De selv samme selskaber kunne sagtens operere i vores kommune med bestemte zoner til parkering af el-løbehjulene, så folk ikke falder over dem. (Inde i Kbh. flyder det tit med ladcykler og gamle vrag på gader og stræder, men det generer vist ikke venstrefløjen.) Liberal Alliance vil tage initiativ til et samarbejde med de mange private udbydere på markedet og lade borgerne selv vælge, hvordan de vil transportere sig rundt. Der skal desuden være sikre steder at parkere sin el-cykel, gerne nær kollektiv trafik, så folk ikke skal være så bange for at få en dyr cykel stjålet.

De konkrete løsninger skal de private udbydere udvikle, og så kan brugerne vælge den løsning, de anser for bedst. Det ved borgerne nemlig selv meget bedre end os i Liberal Alliance, for ikke at tale om de andre partier.