Endnu et trafikuheld på Motorring 3

Foto: Peter Kenworthy (arkivbillede).

To biler var stødt sammen, men der var heldigvis ingen personskader

Af Peter Kenworthy

I går kørte en lastbil sammen med en personbil på Motorring 3 ved Buddinge. I dag er to biler kørt sammen på Motorring 3 ved Søborg.

Klokken cirka 14.45 blev politiet informeret om at de to personbiler var kørt sammen, men der var heldigvis ingen personskader, fortæller vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi til Gladsaxe Bladet.

I regeringens infrastrukturudspil, ”Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035”, der blev offentliggjort i april, kan man ellers læse at de eksisterende nødspor på Motorring 3 skal inddrages til kørsel.

– Med projektet øges fremkommeligheden på Motorring 3 ved bl.a. at inddrage eksisterende nødspor til kørsel på store dele af strækningen, kan man læse i udspillets projektoversigt.

– Projektet vil afhjælpe nuværende flaskehalse og er en forudsætning for at øge kapaciteten i indfaldskorridorerne ind og ud af København. Derudover vil projektet forbedre trafiksikkerheden på strækningen, og da trafikken generelt afvikles mest sikkert på motorveje, forventes der et fald i det samlede antal ulykker i området, tilføjes det i projektoversigten.

– Ved kørsel i nødspor vil det ikke umiddelbart være muligt at fremføre udrykningskøretøjer i nødsporet frem til uheldsstedet, kunne man læse i en analyse af mulighederne for kørsel i nødspor på udvalgte motorvejsstrækninger, lavet af Vejdirektoratet i 2016.

– Da det er ønskeligt i videst muligt omfang at begrænse brugen af nødspor til andre formål end som nødspor, forudsættes indførelse af kørsel i nødspor kun at ske, hvor det er påkrævet ekstraordinært. Det gælder i de tilfælde, hvor den pågældende motorvejsstrækning er ved at få kapacitetsproblemer, og hvor kørsel i nødspor kan afhjælpe disse problemer, indtil en normal udbygning af motorvejen kan gennemføres, tilføjer man.