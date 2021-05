Erhvervsudviklingschefen takker af OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er et alsidigt job at være erhvervsudviklingschef. Her tester Freja Ludvigsen en elcykel, da et nyt testcenter for elcykler åbnede i Gladsaxe i april. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Kommunes erhvervsudviklingschef, Freja Ludvigsen, stopper efter seks år i kommunen

Af Peter Kenworthy

Freja Ludvigsen har blandt andet arbejdet med Gladsaxe Kommunes politiske mål om bæredygtig vækst og velfærd. – Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Gladsaxes mange ambitiøse virksomheder, politikere og kommunale medarbejdere og sætte den bæredygtige vækst og den grønne genstart på dagsordenen. Jeg har haft et fantastisk samarbejde med mange dygtige mennesker, og det er vemodigt at sige farvel, siger Freja Ludvigsen. Freja Ludvigsen fortæller, at hun har startet egen virksomhed – partnerskaberen.dk – der skal arbejde med bæredygtighed, partnerskaber og innovation mellem store og små virksomheder, samt kommuner.