Få mere ud af din have med en trampolin

SPONSORERET INDHOLD: Kunne du godt tænke dig at få mere ud af din have? Så er en trampolin et velegnet valg – særligt hvis du har børn. Men hvordan vælger man lige den perfekte trampolin til haven?

Trampolinmarkedet er stort og kan være ret så svært at finde rundt i. I denne artikel kan du heldigvis læse meget mere om, hvordan du finder en trampolin, der passer til din have og dine behov.

Hvad er bedst: En nedgravet eller fritstående trampolin?

Går du med tanker om at købe en trampolin? Så skal du først og fremmest gøre op med dig selv, om du ønsker en nedgravet trampolin eller en fritstående model. Flere og flere vælger en nedgravet trampolin, og det er der adskillige grunde til:

• Trampolinen er sikret mod alverdens vind og vejr, så du kan have den stående hele året rundt.

• Det er en sikker løsning, fordi der ikke er mulighed for at falde langt ned på samme måde som ved en fritstående trampolin.

• En nedgravet trampolin fjerner ikke fokus fra resten af haven.

• Du undgår, at naboen føler sig generet, når trampolinen er i brug.

Uanset hvilken model du vælger, er der garanti for timevis af sjov.

Hvor stor skal trampolinen være?

Det næste du skal overveje, det er, hvor stor trampolinen skal være. Hvor meget plads har du til rådighed, og hvor meget ønsker du, at trampolinen skal fylde? Trampoliner fås i et hav af størrelser, så der er helt sikkert en, der passer til din have – stor som lille.

Det kan betale sig at bruge tid på at undersøge markedet

Som sagt kan det være svært at finde rundt på trampolinmarkedet, fordi der er så mange at vælge mellem. Du kan med fordel tage et kig på denne trampolin test, hvor du kan få overblik over nogle af de bedste modeller på markedet.