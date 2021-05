Fængselsstraf efter biljagt

Foto: Politi.dk

En 24-årig mand er idømt seks måneders fængsel og fik sin bil konfiskeret i forbindelse med at han narkopåvirket havde forsøgt at køre fra politiet

Af Redaktionen, redigeret

Den 20. februar i år forsøgte manden at køre fra politiet, og undervejs kørte han blandt andet over for rødt, kørte mod færdselsretningen og kørte på cykelstien. I hele 34 tilfælde brød han færdselsloven, indtil han blev endeligt stoppet af politiet i Bagsværd, fortæller Københavns Vestegns Politi i en pressemedddelelse.

Da bilistens sag kom for retten i sidste uge, blev han dømt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og for forsætligt at have fremkaldt fare for andre personer eller ting. Samtidig blev han dømt for narkokørsel og for at have lavet et kraftigt styrerudslag i høj fart med en patruljevogn. Retten valgt derfor at idømme ham seks måneders fængsel og frakendte ham kørekortet i 10 år – ligeledes fik han sin bil konfiskeret, tilføjer politiet.

– Når man køre så hensynsløst og på den måde bringer andres liv i fare, så skal det koste både fængsel, kørekort og bil. Jeg er derfor meget tilfreds med dommen, siger sagens anklager, Ida W.O. Forrest.

Den dømte har taget betænkningstid i forhold til eventuel anke.