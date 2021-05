Fængslet for drabsforsøg på Gyngemose Parkvej

Foto: Peter Kenworthy.

En 23-årig mand er sigtet for drabsforsøg og varetægtsfængslet i 27 dage. Politiet sætter ham i forbindelse med brandbombe på Gyngemose Parkvej i januar

Af Peter Kenworthy

Den 16. januar evakuerede politiet et område ved Gyngemose Parkvej, og rullemarie blev sendt ind og uskadeliggøre hvad der umiddelbart lignede en bombe, der var placeret under en bil.

Sprængstofkyndige fandt sidenhen ud af, at genstanden indeholdt brandbare væsker og kunne udvikle ild øjeblikkeligt med potentiale til at skade en person alvorligt.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen som forsøg på drab og natten til lørdag blev en 23-årig mand, som forbindes med sagen, anholdt i København, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Manden sigtes for drabsforsøg og blev lørdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Dommeren besluttede, at retsmødet skulle holdes for lukkede døre, og derfor vil politiet ikke kommentere på sagen yderligere på nuværende tidspunkt, tilføjer politiet.

Københavns Vestegns Politis efterforskning, som fortsætter, indikerer at hændelsen var en del af en konflikt mellem grupperinger i rocker- og bandemiljøet.