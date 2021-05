Færre børn passes i dagpleje

Foto: Colourbox.

I 2009 blev en tredjedel af alle landets småbørn passet i dagpleje, mens der kun var tale om hver sjette 10 år senere. I Gladsaxe faldt antallet i samme periode med 38 procent

Af Peter Kenworthy

Under barslen skal forældre i Gladsaxe og resten af landet beslutte, om barnet skal passes i vuggestue eller i dagpleje (eller hjemme). Og i de senere år er dette valg i stigende grad faldet ud til vuggestuens fordel, i forhold til dagplejen.

I 2009 blev rundt regnet 62.000 børn passet i dagpleje, hvilket svarer til 32 procent af alle daværende 0-2 årige, et tal som var faldet til 31.000 børn i 2019, svarende til 17 procent af de 0-2 årige, fortæller Danmarks Statistik.

Samtlige danske kommuner har oplevet et fald i antallet af indskrevne børn i dagplejen siden 2009. I Gladsaxe var der i 2009 i alt 179 indskrevne børn i dagplejen. I 2019 var dette tal faldet til 111 – et fald på 38 procent. I Gladsaxes nabokommuner lå faldet mellem 27 og 76 procent.

– Statistikken fortæller ikke noget om, hvorfor antallet af børn i dagplejen er faldet, men der er flere muligheder. For nogle kommuner kan der være tale om rekrutteringsvanskeligheder, hvor de kan have svært ved at finde dagplejere nok. For andre kommuner er der måske tale om en politisk beslutning, hvor man ønsker at satse på vuggestuen i stedet for dagplejen, siger chefkonsulent i Danmarks Statistik, Bjarne Mann.