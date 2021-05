Flere almene boliger i Gladsaxe

Antallet af arbejderfamilier falder i Gladsaxe. Det kunne vi læse i Gladsaxebladet i sidste uge. Den enorme interesse for at bo i og omkring København har haft stor betydning for sammensætningen af indbyggere i området. Også i Gladsaxe bliver der flere og flere indbyggere der tilhører de mere økonomisk velstillede familier. Hvis vi ser på […]

Af Lise Tønner og Lene Svendborg - Lokallisten Gladsaxe

Antallet af arbejderfamilier falder i Gladsaxe. Det kunne vi læse i Gladsaxebladet i sidste uge. Den enorme interesse for at bo i og omkring København har haft stor betydning for sammensætningen af indbyggere i området.

Også i Gladsaxe bliver der flere og flere indbyggere der tilhører de mere økonomisk velstillede familier. Hvis vi ser på hvilken slags boliger der er blevet bygget igennem en del år efterhånden, er der en klar overvægt af dyre boliger. Det gælder både ejer- og lejeboliger.

I Gladsaxe byråd har vi mulighed for at stille krav om, at alle nybyggerier skal indeholde 25 % almene boliger. En almen bolig har ofte en husleje der gør, at også mennesker med helt almindelige lønninger kan være med. Desværre er det langt fra altid at byrådet benytter sig af dette krav om almene boliger.

I Lokallisten Gladsaxe har vi den holdning, at vi bør stille dette krav om 25 % almene boliger hver eneste gang vi giver tilladelse til et nyt byggeri. Det vil være en rigtig god måde at sikre, at vi også i fremtiden vil være en kommune for alle typer indkomster.

Vi skal værne om den mangfoldighed vi har og den synergi det giver at være en kommune for alle.