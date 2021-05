Flytter efter pengepungen  

beautiful girl with retro suitcase full of money

Der er en klar sammenhæng mellem ens indkomst, og hvor man vælger at bosætte sig, viser analyse

Af Peter Kenworthy

De rige flytter til København, Nordsjælland og Aarhus, mens dem med lave indkomster flytter til Lolland, Falster og de syd- og vestlige egne af Jylland. Det viser en opgørelse af flytninger på tværs af kommunegrænser i 2020, lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De kommuner med de rigeste tilflyttere er Hørsholm og Gentofte, hvor tilflytterne havde en disponibel indkomst per person på over 400.000. Tilflytterne til Lolland havde en disponibel indkomst på lige over 200.000.

Gladsaxe ligger et sted imellem top og bund. Her havde de lidt over 4.400 tilflyttere i 2020 en disponibel indkomst på 284.444 kroner.