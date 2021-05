Folkeskolereform dumper igen

Foto: Peter Kenworthy.

Der er ikke blevet mere trivsel eller bedre faglighed i folkeskolen

Af Peter Kenworthy

Folkeskolereformen blev vedtaget af Folketinget i 2013 i kølevandet på en lockout af landets folkeskolelærere. Reformens mål var blandt andet at sikre, at elevernes faglige niveau og trivsel blev løftet år for år. Men det er ikke lykkes, til trods for store ændringer i de danske folkeskoler siden.

Elevernes faglige resultater og gennemsnitlige trivsel er nemlig stort set uændret, og der findes ikke entydige effekter af reformelementerne, konkluderer Undervisningsministeriet i en ny redegørelse om folkeskolereformen, der primært baserer sig på reformens følgeforskningsprogram.

Samtidig kan man læse at de fleste elever synes at den længere skoledag, som var et mål og en følge af reformen, er for lang.

– Svaret på folkeskolens udfordringer er ikke en ny, stor reform udtænkt i regeringens ministerkontorer og på Christiansborg. Folkeskolen har brug arbejdsro, konkluderer man desuden i redegørelsen.

– Der skal være større grad af frihed og ansvar til skolerne til at prioritere, hvor mange undervisningstimer eleverne skal have, og de skal have lov til at fjerne den understøttende undervisning, så de i stedet kan vælge at bruge resurserne til tolærertimer, holddelingstimer og co-teaching, udtaler formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

I januar 2020 konkluderede to rapporter fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, også at folkeskolereformen havdehaft begrænset betydning for elevernes faglige resultater og trivsel.

– Der er endnu ikke overordnede tegn på, at reformen har haft positiv betydning for elevernes faglige resultater, sagde VIVE dengang.