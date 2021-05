For meget trafikstøj

Af Martin Skou Heidemann, Søhuse 1, 2880 Bagsværd, spidskandidat for Venstre

I Gladsaxe lider vi af alt for meget støj fra de motorveje, som skærer gennem kommunen. Derfor er Venstre gået til kamp mod støjen – og det har vi skrevet om i Venstres seneste valgavis.

Det er vores lokalt valgte folketingsmedlem Mads Fuglede, der netop er flyttet til det jyske, som fortæller om vores synspunkter og det får Leif Kajberg her i Gladsaxe Bladet til – helt fejlagtigt – at påstå, at vi så åbenbart ikke lokalt interesserer os om støjen.

Det forholder sig faktisk helt omvendt. Det er Venstre i Gladsaxe som har båret emnet helt ind i forhandlingslokalet i trafikforhandlingerne, hvor Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har udtalt:

”Vi har maksimal fokus på støjproblemerne omkring Gladsaxe. Det er formentlig det værste støjhelvede i Danmark og det skal vi have gjort noget ved. Venstre har foreslået, at der skal afsættes fire milliard kroner til løsning af støjproblemer – altså en milliard ekstra end regeringen. Støj er et kæmpeproblem, som skal løses”,

Så Kajbergs konklusion om vores manglende lokale engagement i støjproblemerne er mildest talt helt forkerte. Hans øvrige antagelse i indlægget er i øvrigt lige så forkerte, så måske en genlæsning af den valgavis, han har modtaget, ville være en fornuftig beskæftigelse i den kommende uge.