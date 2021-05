Fornyelse af Søborg Hovedgade går i gang

Foto: Peter Kenworthy.

Kontrakten med arkitekter og ingeniører på opgaven med fornyelsen af Søborg Hovedgade er underskrevet

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune går nu i gang med fornyelsen af Søborg Hovedgade. Kommunen har valgt landskabsarkitekterne fra tegnestuen BOGL og det rådgivende ingeniørfirma Atkins som ansvarlige for opgaven, skriver man i en pressemeddelelse.

Med projektet har man fokus på mere beplantning, bredere fortove, ny belysning og flere opholdsmuligheder for borgere og handlende i lokalområdet, og samtidig er der fokus på at sikre gode forhold for både butikkerne og de bløde trafikanter, tilføjer Gladsaxe Kommune.

Første etape omfatter vejstykket fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Alle, og forventes udført i 2022.