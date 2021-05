Forskelle i forstaden

Foto: Peter Kenworthy

Der er mange forskellige måder at bo og leve på i Gladsaxe, og kommunen har ændret karakter siden kommunen var et landbrugssamfund

Af Peter Kenworthy

Når forstæder portrætteres i film og musik, er det tit som i Tim Burton-film som ’Edward Scissorhands’ – et pastelfarvet, anonymt og normalitetssøgende middelklasseutopi, hvor alle husene er ens og folk gør deres ypperste for at passe ind og forbruge. Eller som når Pet Shop Boys opfordrer til at man skal ”break the surburban spell”.

Man kan dog også vælge at følge Tracy Chapmans arbejdende fattige syngende fortæller i ’Fast Car’, og håbe på at kunne komme til at ”buy a bigger house and move to the suburbs”. For det var lidt sådan at Gladsaxe blev til som forstad i sin tid.

Fra at der boede under 1.000 mennesker i 1800-tallet, hvor kommunen var et landbrugssamfund. Til kommunen fik tilnavnet ”pengeløse overdrev” i starten af det 20. århundrede, og der stadig ”boede” over 1.000 svin i kommunen og var flere kvægbrug i halvtredserne. Og til de omkring 70.000 der bor i dag, hvor 83 procent af kommunen er dækket af bebyggelser og infrastruktur, og rummer over 40.000 arbejdspladser.

Og hvis man ser lidt bedre efter i Gladsaxe, kan man faktisk se at der er en hel del forskelligartede boliger og måder at leve på. Der er alt fra store villaer med søudsigt, ”pæne” parcelhuskvarterer, rækkehusområder og store almennyttige boligbyggerier blandt kommunens over 30.000 boliger. Der er mange boliger fra perioden fra 30’erne til 60’erne, der er mange ”små” boliger på under 75 m2, og der bor procentvis næsten dobbelt så mange Gladsaxe-borgere i almene boliger end landsgennemsnittet.

Der er også en del udskiftning i befolkningen – sidste år flyttede omkring 6.000 ind og det samme antal ud. Arbejderklassen er skrumpet gevaldigt siden firserne – især i Søborgmagle sogn, hvor arbejderklassen er blevet næsten fire gange mindre på lidt over 30 år. Og et stigende antal indvandrere og efterkommere bor i dag i Gladsaxe – fra omkring 5 procent i 1980 til over 20 procent i 2018.

Det samlede befolkningstal i kommunen forventes at stige til omkring 76.000 i 2035 – også selvom prisudviklingen på eksempelvis ejerlejligheder er mere end fordoblet på 20 år.



Foto: Peter Kenworthy.