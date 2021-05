Der var stor interesse for de bænke i Bagsværd, som beboere på Bakkegården havde malet og leveret citater til. Foto: Kaj Bonne.

Renoverede bænke satte fokus på dementes vilkår til demensugen

Af Peter Kenworthy

Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmarks nye hjælperedskaber, til mennesker med en demenssygdom, blev præsenteret i forbindelse med årets demensuge, tirsdag på Bagsværd Hovedgade. Her kunne man blandt andet tale med borgere, pårørende og ansatte fra Bakkegården – der rummer 107 demensboliger – og se bænke som Bakkegårdens beboere havde malet og renoveret.

Bænkene havde ellers bare stået lidt forsømt og glemt på Bakkegården, men efter aftale med Frisør Hot N Tot står de nu på pladsen ved Vadstrupvej, flotte og nymalede.

På bænkene kan man læse citater fra Gladsaxe-borgere med demens og deres pårørende, såsom: ”Vi er jo lige så forskellige som alle andre”, ”jeg ved alt, jeg kan bare ikke huske det” og ”at blive mødt med forståelse uden fordømmelse, det er det vigtigste for mig”.

Og mange af de 30-35 mennesker, der var til stede da Gladsaxe Bladet svingede forbi, ville gerne både sidde i bænkene og få taget et enkelt billede eller to, samt tale med de repræsentanter fra Bakkegården og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, som var til stede.

’Har fået en stemme’

Og bænkprojektet har ikke bare været aktivering for aktiveringens skyld, fortæller tovholder og ergoterapeut på Bakkegården, Lea Kirkbøl.

– Der har været et formål med at de skulle give oplysning om demens, og der har været opgaver til alle – også dem der ikke er så ressourcestærke. Og jeg tror at arbejdet med bænkene har betydet for beboerne at de har fået en stemme – det har været et fantastisk projekt, og jeg tænker at det giver anledning til at lave flere bænke, tilføjer hun.

For mennesker med demens vil gerne have et så normalt liv som muligt, men de har ofte brug for støtte, siger demenskoordinator på Bakkegården, Charlotte Rugh.

– Vi har mange mennesker med demens, og mange der er tæt på dem. Men vi har problemer med myter om dem, som vi gerne vil gøre op med gennem dialog, undervisning og formidling – som i dag, tilføjer hun.

Vigtigt med opmærksomhed

Gladsaxe Kommunes demenshandleplan indeholder syv indsatser, heriblandt demensvenlig samfund, tidlig opsporing og støtte til pårørende med demens.

Og formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F) – der også var til stede for at se og høre om bænkene med mere – mener at det er vigtigt at have opmærksomhed på mennesker med demens.

– Vi skal hjælpe, men også forstå forskellen på venlighed og demensvenlighed – altså vise tingene i stedet for at forklare, pointerer hun.

Vi skal dog samtidig huske de pårørende, mener hun.

– De pårørende, der har de hjemmeboende demente, er på 24/7. Jeg kunne godt tænke mig, at de fik mulighed for at få deres kære til aflastning mere end to gange om ugen, som det er nu, fortæller Dorthe Wichmand Müller.

Udfordringer

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er, ifølge Nationalt Videnscenter for Demens, Alzheimers-sygdom, og demens er den fjerde-hyppigste dødsårsag i Danmark.

Ifølge videnscenteret, er demens en sygdom som kræver ændringer og giver udfordringer i hverdagen. Men samtidig er der meget man kan gøre for at fastholde en god hverdag, på trods af demenssygdommen – herunder at få støtte til hverdagen og udføre daglige og rutineprægede aktiviteter.

De fleste hjemmeboende med demens færdes uden for hjemmet ugentligt. Men en rapport fra Alzheimerforeningen fra november viste, at hjemmeboende personer med demens og pårørende har været særligt hårdt ramt af corona-nedlukninger.

Ved mistanke om demens bør man kontakte sin egen læge eller en demenskoordinator i Gladsaxe Kommune. Omkring 90.000 danskere har demens.