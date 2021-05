Går slag i slag

Mathias Kisum og Tobias Noer sørgede for en smal – men fortjent – AB-sejr i Slagelse (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe fik holdets femte sejr på stribe med en 1-0-sejr i Slagelse

Af Peter Kenworthy

AB Gladsaxe kom til Slagelse med selvtilliden i orden, efter fire sejre på stribe i 2. division øst. Og den blev ikke mindre, da Mathias Kisum lagde en præcist hjørne til forreste stolpe efter fire minutter, som Tobias Noer headede forbi Slagelse-målmand Sebastian Olsen til en tidlig AB-føring.

AB spillede kontrolleret og selvsikkert i resten af halvlegen, uden at det blev til de helt store tilbud.

En flad afslutning fra Frederik Christensen, som Olsen måtte ud i fuld længde for at redde efter 22 minutter, og endnu et hjørne fra Kisum, som Rasmus Møller headede over mål, var hvad det blev til. Til gengæld gav AB-forsvaret heller ikke plads til at Slagelse fik andet end et par halve chancer inden pausen.

Flere gule kort end chancer

Slagelse kom længere frem på banen og bedre med i 2. halvleg, og AB kom til at stå længere tilbage – stadigvæk uden at hjemmeholdet fik lov at spille sig til de helt store chancer. Samtidig kom der mere bid i kampen, og dommer Jacob Rasmussen måtte uddele fem gule kort efter pausen – tre til AB og to til Slagelse.

AB havde 2. halvlegs vel nok bedste tilbud, da Frederik Christensen bragede bolden på overliggeren efter en times spil.

I dommerens overtid reddede Jonathan Fischer et sidste, desperat forsøg fra indskiftede Nikolaj Østergaard, og så kunne AB’erne fejre holdets femte sejr i træk, mens de fleste af de 337 tilskuere måtte gå skuffede hjem.

Rigtigt stærkt

AB-træner Patrick Birch Braune var, forståligt nok, en glad mand, da Gladsaxe Bladet talte med ham efter kampen.

– Vores første 30 minutter var optimale, og så prøver Slagelse at gøre det mere fysisk, men vi står godt imod. Nu har vi taget 15 point i fem kampe, og det er rigtigt, rigtigt stærkt, fortalte Braune.

AB ligger stadig nummer 3 i 2. division øst, men har nu indhentet HIK, der måtte nøjes med uafgjort mod FA 2000 lørdag.