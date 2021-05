Går som en leg

Der bliver en masse træ i bygningerne i Børnehuset Grønnegården. Foto: Kaj Bonne.

Børnehuset Grønnegårdens store træelementer er rejst og lagt

Af Peter Kenworthy

I marts tog borgmester Trine Græse (A) det første spadestik til Børnehuset Grønnegården, der skal huse fire vuggestue- og fire børnehavegrupper – eller i alt cirka 125 børn og 25-30 voksne.

Torsdag var Gladsaxe Bladet så inviteret til rejsegilde på Transformervej, hvor man ved selvsyn kunne dufte trælugten fra konstruktionens fyrretræplanker, og se de træstrukturer som husets skelet skal bestå af, samt få en økologisk pølse.

– Man har bygget meget i beton de sidste mange år, men det udleder meget CO2. Vi har valgt at bygge med massive træelementer, der gør at vi binder meget CO2 i træet. Men det der er mest interessant er at få et godt miljø til børnene, hvor hele institutionen skal opleves som små huse i det store, fortæller projektleder på ejendomskontoret i Gladsaxe Kommune, Kim Peter Jacobsen.

– Jeg synes at det ser virkeligt imponerende ud. Det med at det bliver bygget af træ, det er nyt og fedt, tilføjer kommende børnehusleder i Børnehus Grønnegården, Helene Tang-Nielsen.

Børnehusets nye bygninger tager arkitektonisk udgangspunkt i den gamle Grønnegården. Børnehuset bliver svanemærket, og forventes at stå klart i starten af 2022.

Ifølge Kim Peter Jacobsen er den samlede bevilling for byggeriet af Børnehuset Grønnegården på 49 millioner kroner.