Giv de anbragte børn og unge en stemme

Af Christina Rittig Falkberg, gruppeformand, Radikale Venstre

TV2 viser i dokumentaren “Nødråb fra børnehjemmet”, hvordan børn og unge på børnehjem udsættes for vold, overgreb og magtanvendelser fra de ansatte.

Senest har DR bragt en artikel om forholdene på kostskolen Havregården, hvor seks børn har forsøgt at begå selvmord som følge af mobning, vold og seksuelle overgreb. Disse afdækninger bør føre til selvransagelse i alle kommuner – også Gladsaxe, hvor 328 børn har været anbragt uden for deres hjem siden 2013. Sagerne i medierne har fået mig til at stille en række spørgsmål om vores praksis i Gladsaxe for anbragte børn. For spørgsmålet er, hvad vi egentlig ved om de opholdsteder og børnehjem, som vi sender vores allermest sårbare børn og unge hen til?

Min klare holdning er, at når vi som myndighed vælger noget så indgribende som at fjerne et barn fra sine forældre, skal vi forpligte os på at tage ansvar for det barn. Det ansvar indebærer fuld vished om forholdene på anbringelsesstederne, støtte til forældrene og massiv støtte til plejefamilier.

Sagerne med massive svigt af forsvarsløse børn og unge bringer mig til den konklusion, at der er brug for en radikal ændring af anbringelsesområdet, hvor vi sætter børnene og de unge først.

Hvis ikke vi lykkedes med at hjælpe og lytte til de allermest sårbare familier, plejefamilier og børn og unge i anbringelser, har vi som kommune og velfærdssamfund spillet fallit.