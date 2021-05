Her skal vi leve

Dejligt at se de mange fremmødte borgere på Irmatorvet i Bagsværd lørdag formiddag. Her debatteredes der med politikere og hinanden, om det nye store planlagte byggeri i hjertet af Bagsværd. Lokallisten Gladsaxe anerkender at de to pladser på hver side af højhuset er lidet kønne som de står nu. Men vi ser dem også som […]

Af Lise Tønner og Lene Svendborg, Lokallisten Gladsaxe