Ingen dødsdom

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe fortsætter kampen for nationalt rostadion ved Bagsværd Sø, siger borgmester

Af Peter Kenworthy

Da Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk tidligere på måneden meddelte fonden bag Danmarks Rostadion, at man ikke længere troede på, at det samlede projekt om at opgradere Danmarks nationale rostadion og samtidig bygge et nyt rocenter ved Bagsværd Sø kunne gennemføres indenfor de nuværende rammer, opfattede mange det som en dødsdom.

Men det er på ingen måde tilfældet, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

– Vi har kæmpet i mange år for at få opgraderet Danmarks Rostadion til internationale standarder. For rosporten i Danmark fortjener et nationalstadion, der lever op til internationale konkurrencekrav. Derfor vil vi nu invitere alle relevante foreninger, fonde og ministerier med flere til en dialog om, hvordan vi kan genstartet og realisere rostadion-projektet i en ny organisering. Og i Gladsaxe stiller vi os gerne i spidsen for projektet, siger Trine Græse.