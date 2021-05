Ingen grendeling

Foto: Kaj Bonne.

Region Hovedstaden vil ikke opfylde Gladsaxe Kommunes ønske om en grendeling af 250S

Af Peter Kenworthy

I en status på muligheden for grendeling af bus 250S, som Trafik- og Teknikudvalget diskuterede på deres møde 3. maj, kan man læse at Region Hovedstaden i et brev til Gladsaxe Kommune fra 16.04.2021 har meddelt, at der ikke kunne opnås politisk enighed om at efterkomme Gladsaxe Kommunes ønske om grendeling af 250S.

– Holdningen i budgetforligskredsen for 2021 forhindrer ikke, at emnet tages op igen i forbindelse med budgettet for 2022, tilføjer Region Hovedstaden dog i brevet.

By- og Miljøforvaltningen vil derfor nu indgå i en dialog med regionen og Københavns Kommune omkring en genetablering af stoppestederne på Hillerødmotorvejen, og man har desuden set på muligheder for alternative løsningsforslag vedrørende busbetjeningen af Høje Gladsaxe, kan man læse i sagsfremstillingen til mødet i Trafik- og Teknikudvalget.

– Forslagene indebærer ændring af de kommunalt finansierede buslinjer 68 og 4A, forslagene kræver en godkendelse fra nabokommuner for at kunne gennemføres. By- og Miljøforvaltningen vil på udvalgets møde den 31.05.2021 præsentere de mulige alternativer, tilføjer man.