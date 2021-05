Ingen store trivselsudsving

Trivslen blandt gymnasieelever er relativt ens mellem de enkelte skoler, siger ny analyse. Her ses nogen glade studenter, året inden coronaen gjorde livet noget mere surt på landets gymnasier. Foto: Peter Kenworthy.

Gymnasieelever er mest pressede fra lektier, karakterer og egne forventninger

Af Peter Kenworthy

Ifølge en ny analyse fra den liberale tænketank CEPOS, er trivslen blandt gymnasieelever relativt ens mellem de enkelte skoler. Der hvor der er problemer i forhold til presset er fra lektier, karakterer og egne forventninger, konkluderer man.

– Analysen viser, at der er ikke et entydigt negativt eller positivt billede af, hvordan andelen af elever, der er indvandrere eller efterkommere, påvirker trivslen på skolen. Det samme gælder for andelen af elever med en god socioøkonomisk baggrund, skriver CEPOS i analysen.

I analysen kan man se, at trivselsindikatorerne for faglig- og social trivsel, samt for læringsmiljø, pres og bekymringer og mobning på Gladsaxe Gymnasium og Bagsværd Kostskole og Gymnasium ikke er bemærkelsesværdig forskellige fra hinanden eller landets andre gymnasier.

Rektor ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Jimmy Burnett Nielsen fortæller, at han i store træk kan nikke genkendende ti CEPOS’ konklusioner i analysen.

– Eleverne stiller store krav til sig selv. De føler meget store krav fra omverden, især fra det videre uddannelsessystem, og de er vedholdende i deres indsats. Vi har efterkommere af indvandrere, ikke mange, og vi samarbejder med flere danske kommuner omkring børn og unge, der har brug for rammer som vores. Det påvirker på ingen måder trivslen på skolen, viser vores egne evalueringer, tilføjer han.