Kandidatvalg i Radikale Venstre

Foto: Peter Kenworthy.

Radikale Venstre i Gladsaxe har på deres generalforsamling valgt spidskandidat og kandidater til kommunalvalget. Christina Rittig Falkberg blev valgt som Radikale Venstres spidskandidat

Af Redaktionen, redigeret

På de følgende pladser blev Pia Skou valgt som nummer 2 og Claus Wachmann som nummer 3. På listen bliver de tre byrådsmedlemmer fulgt og bakket op af Lis Smidsholm, Martin Mouritsen og en del flere kandidater til valget i november, fortæller Radikale Venstre i Gladsaxe.

– I bestyrelsen og i kommuneforeningen er vi glade og taknemmelige for at vores tre byrådsmedlemmer alle er klar til at kæmpe for at blive genvalgt, siger kommuneforeningsformand Kristian Erland Jensen. Christina Rittig Falkberg fortæller, at hun ser frem til valgkampen, debatterne og til at kæmpe videre for et bæredygtigt og børnevenligt Gladsaxe, og en by hvor der er højt til loftet, men hvor vi behandler hinanden med respekt.