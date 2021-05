Foto: Colourbox.

Kommunerne har brugt milliarder mindre på velfærd end oprindeligt planlagt

Af Peter Kenworthy

Serviceudgifterne i kommunerne ligger samlet 2,6 milliarder kroner under det budgetterede beløb i 2020, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det skriver fagforbundet FOA i en pressemeddelelse.

I Region Hovedstaden har Gribskov Kommune underforbrugt med 93,2 millioner kroner i alt, mens Gladsaxe Kommune har haft et mindreforbrug på 35 millioner eller lige over 500 kroner per borger. 11 af kommunerne i regionen har et mereforbrug.