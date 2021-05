Konkurrence: Tivoli er åben

Tivoli er klar til at byde velkommen uden tidsbestilling. Du skal dog fortsat huske Covid-19 pas eller negativ test. Foto: Tivoli

Foråret er over os, og derfor får vores læsere nu mulighed for at vinde billetter til en tur i Tivoli

Af Randi Salzwedell

Det er de færreste, som kan sige sig fri for ønsket om at få hverdagen tilbage, som den var engang, og årets sommersæson i Tivoli er et skridt hen imod netop det. Årets sæson byder bl.a. på kørende forlystelser, et internationalt Scaryhouse med titlen Villa Vendetta, Michelin pop-up-restauranter, og ikke mindst et længeventet comeback for Fredagsrock senere på sommeren. Tivoli har nu åben alle ugens dage og gæsterne behøver ikke længere at bestille tid på forhånd.

Tivoli følger alle Covid-19 restriktioner, og dette inkluderer også kravet om, at alle gæster fortsat skal fremvise en negativ test eller Covid-19 pas ved indgang til Tivoli.

Uden mad og drikke

Der er masser af spisemuligheder i Tivoli, bl.a. det nyeste skud på Tivolis restaurantstamme, skaldyrsbistroen Figaro, mens Tivoli Food Hall også er åben igen. Et nyt burgereventyr starter i forlystelseshaven, når Gasoline Grill åbner i juni. Og i juli åbner både en ny anarkist-ølbar, samt restauranterne AOC fra København og KOKS fra Færøerne, begge med to stjerner i Michelin-guiden. Hver især laver de pop-up-restaurant i Det japanske Tårn. AOC fra d. 1. juni og KOKS fra den 17.07.21. Interessen er skyhøj, selvom menuerne ikke er identiske med dem fra restauranterne.

Vind billetter

Gladsaxe Bladet udlodder i samarbejde med Tivoli 2×2 entré og turpas, som skal benyttes inden 25/9-21. Man skal blot svare rigtigt på følgende:

Hvornår har Tivoli åbent?

A: Alle ugens dage

B: Lørdag og søndag

C: Hver anden uge

Send dit svar med navn, adresse og telefonnummer til kon@gladsaxebladet.dk og skriv ”Tivoli” i emnefeltet. Vi skal have dit svar senest søndag den 9. maj, og vinderne får direkte besked.

Billetterne skal afhentes i Tivoli Box Office, som er placeret til venstre for hovedindgangen.