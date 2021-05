Foto: Colourbox.

Lokallisten ville høre hvordan det går for kommunen med at arbejde for at blive skattelyfri kommune, efter man skrev under på et skattefri kommune-charter i 2018. Borgmesteren synes kommunen er på rette vej, mens Oxfam Ibis mener kommunen kunne gøre mere

Af Peter Kenworthy

Et flertal i Økonomiudvalget i Gladsaxe Kommune vedtog i 2018 at kommunen ville underskrive Oxfam Ibis’ charter for skattely-fri kommuner. I charteret står der at man vil arbejde aktivt for at blive skattelyfri kommune.

I dagsordenen til mødet i Økonomiudvalget i 2018 kan man læse at kommunen ”vil arbejde aktivt for at få ændret de hindringer, der er for at kunne tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd, herunder mulighed for at stille krav til gennemsigtighed og fair beskatning hos de leverandører kommunen handler med samt mulighed for at ophæve kontrakter med virksomheder, som bliver dømt for skatteunddragelse”.

I Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik skriver man at man ønsker ”at handle med virksomheder, som udviser en ansvarlig skatteadfærd”, samt at man vil ”arbejde aktivt for at få ændret de hindringer, der er for, at vi kan til- og fravælge virksomheder med henvisning til deres skatteadfærd”.

På rette vej

Lokallisten Gladsaxe ville på baggrund at dette spørge til hvordan Gladsaxe Kommune har arbejdet aktivt for at dette kan ske, på baggrund af charteret. Herunder hvad kommunen har foretaget sig for at begrænse samarbejde med skatteselskaber siden underskrivelsen af skattely-charter.

– Har vi levet op til vores egne forventninger, spurgte Lene Svendborg (LG) til byrådsmødet 26. maj.

Borgmester Trine Græse (A) svarede, at hun overordnet set synes at Gladsaxe Kommune løfter et stort samfundsansvar, og at man, siden kommunen underskrev charteret, blandt andet har vedtaget en indkøbspolitik, hvor skatteforhold indgår, en investeringspolitik, samt investeret i bæredygtige aktier og gennemført et bankudbud, med vægt på samfundsansvar.

– Alt i alt synes jeg at vi er på rette vej. Men spørgsmålet omkring skatteforhold er også et rigtigt svært område at agere i, fordi der blandt andet er en kompleks lovgivning, som kan gøre det svært for os at ophæve kontrakter, på grund af skatteforhold. Men det er helt bestemt, og vil fortsat være, et opmærksomhedspunkt for os … Jeg synes at vi har taget skridt til en række handlinger, på et område som er svært at agere i, tilføjede borgmesteren.

Mere proaktiv

Jørgen Hvid er frivillig i Oxfam Ibis’ gravergruppe, og var med til at udvikle charteret. Han fortæller at så vidt han er orienteret, er det meget lidt Gladsaxe Kommune har gjort i forhold til skattely, samt at Oxfam Ibis godt kunne tænke sig, at kommuner som Gladsaxe prioriterer det lidt højere

– Det er heller ikke let, men vi mener alligevel at man kunne gøre mere end man gør i Gladsaxe. Vi har opfordret dem til at skabe mere gennemsigtighed, så borgerne får et bedre indblik i hvordan de her ting hænger sammen. Men også ved bedre at indarbejde skattekrav ved små udbud, som Gladsaxe har arbejdet lidt med, fortæller Jørgen Hvid.

– Og så er det en juridisk øvelse i at finde ud af, om en kommune må have lov til for eksempel at lade være med at handle med Apple eller andre firmaer der bruger skattely. Men der er behov for juridisk afklaring, og at kommunerne er mere proaktive på det her spørgsmål, tilføjer han.

Faktaboks

En undersøgelse, lavet af Oxfam Ibis og magasinet Kommunen, peger på at kommunerne hvert år lægger mange millioner kroner hos private firmaer, hvis ejere befinder sig i skattely.

Gladsaxe Kommune har i stor stil indkøbt Apple-produkter som iPads og iPhones, selvom selskabet og andre techgiganter ifølge Oxfam Ibis bruger skattely.

I juni sidste år styrkede Skatteministeriet indsatsen mod multinationale selskabers internationale skatteunddragelse og aggressive skatteplanlægning.