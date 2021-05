Ledigheden stiger

Foto: Peter Kenworthy.

Der er kommet næsten 20 procent flere ledige i Gladsaxe siden starten af marts

Af Peter Kenworthy

Der er store kommunale forskelle i forhold til om ledigheden er stigende eller faldende i kommunerne – og især i hovedstaden stiger den.

Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, baseret på antallet af tilmeldte ledige på jobnet.dk.

Her kan man se at der 8. marts var 1.331 ledige i Gladsaxe, et tal der var vokset til 1.576 16. maj – en stigning på 18,4 procent.

Stigningen i hovedstaden er i alt på 22 procent, og alle Gladsaxe nabokommuner har en højere procentmæssig stigning end Gladsaxe.

Til gengæld har mange kommuner på Fyn og i Jylland oplevet fald i antallet af ledige.