Lidt flere smittede

Foto: Colourbox.

Gladsaxe har landets 21.højeste smitteincidens med et smittetal på 140

Af Peter Kenworthy

Smittetallene i Gladsaxe er i dag på 140 per 100.000 og 97 er bekræftet smittede i den seneste uge. Positivprocenten ligger på 0,85 procent. For en uge siden lå smittetallet i Gladsaxe på 131 og ugen inden da på 129 per 100.000.

Det er især i Buddinge Sogn (hvor smitteincidensen er på 360 per 100.000 og positivprocenten på 1.9) at smitten er forholdsmæssig høj i Gladsaxe.

Tallet for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er faldende, efter den i nogen tid lå nogenlunde jævnt på omkring de 20 – i dag er den på 7.

Der er, ifølge de seneste tal fra Statens Seruminstitut, lidt over 10.000 færdigvaccinerede i Gladsaxe (næsten 15 procent af befolkningen i Gladsaxe). For en uge siden var lige over 7,800 færdigvaccinerede i Gladsaxe.