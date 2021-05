Joel Lillesø har store planer om at repræsentere Danmark ved OL Foto: Kaj Bonne

Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd-løber vandt pris til DAF Awards 2021

Af Peter Kenworthy

Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd Atletik Club var blandt tre indstillede til årets præstation (ungdom), til DAF Awards, der er Dansk Atletiks hyldest til flotte indsatser og præstationer i det forgangne år – og vandt.

Begrundelsen for indstillingen var blandt andet Lillesøs flotte udvikling, ”hvilket har gjort, at han ikke bare præsterer på verdensplan på ungdomsniveau, men også tegner sig for toppræstationer i den danske seniorelite”, kunne man læse på Dansk Atletiks hjemmeside.