Lokallisten stifter vælgerforening

Lokallisten Gladsaxe Vælgerforenings bestyrelse – forrest fra venstre Lise Tønner, Lene Svendborg og Simone Bagai – bagerst John Storm Ellehammer og Hanne Sondrup. Foto: Privat.

Lokallisten Gladsaxe har sin stiftet egen vælgerforening frem mod kommunalvalget den 16. november

Af Peter Kenworthy

Den nyvalgte bestyrelse kommer med en bred vifte af baggrunde og erfaringer – men alle med det til fælles, at der banker et varmt hjerte for Lokallisten Gladsaxes mærkesager og for Gladsaxes borgere, fortæller Lokallisten Gladsaxe.

Bestyrelsen består af Simone Bagai (formand), John Storm Ellehammer (næstformand), Hanne Sondrup (kasserer), Lene Svendborg (byrådsmedlem) og Lise Tønner (byrådsmedlem, gruppeformand).

– Den nyvalgte bestyrelse går nogle travle måneder i møde og er derfor allerede trukket i arbejdstøjet. Næste skridt er nemlig at få planlagt valgkamp og få sammensat et stærkt hold af kandidater til kommunalvalget. Lokallisten hilser nye medlemmer varmt velkommen. Der er brug for alle gode kræfter. Man kan hjælpe med alt fra at dele valgmateriale ud, planlægge aktiviteter, diskutere politik og måske endda blive kandidat, fortæller Lokalisten Gladsaxe.