Mindedes besættelsen og befrielsen

Foto: Kaj Bonne.

Borgmesteren lagde en krans ved mindetavlen i den gamle rådhushal 4. maj, hvorefter man kunne se en udstilling om hverdagens helte under og efter besættelsen i Gladsaxe, i et telt på Rådhuspladsen

Af Peter Kenworthy

Alle 60-70 gladsaxeborgere der mødte op, fik Eva Molin fra Gladsaxe Byarkivs ”hverdagens helte”, om Gladsaxe under og efter besættelsen. Alle fik også et lys med hjem, til vindueskarmen – det er nemlig en tradition at fejre enden på besættelsens mørklægning ved at tænde lys i vinduet om aftenen 4. maj.