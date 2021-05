Mindeord over Jens Chr. Larsen

St. Bededagsaften fik jeg at vide, at formanden for den konservative vælgerforening i Gladsaxe, Jens Chr. Larsen var gået bort, efter længere tids sygdom, 68 år. Med Jens’ død har vi alt for tidligt mistet et venligt og hjertevarmt menneske, der altid valgte at se konstruktive løsninger på problemerne. Jens har været aktivt medlem af […]

Af Lars Abel, Gruppeformand, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

St. Bededagsaften fik jeg at vide, at formanden for den konservative vælgerforening i Gladsaxe, Jens Chr. Larsen var gået bort, efter længere tids sygdom, 68 år. Med Jens’ død har vi alt for tidligt mistet et venligt og hjertevarmt menneske, der altid valgte at se konstruktive løsninger på problemerne.

Jens har været aktivt medlem af vælgerforeningens bestyrelse i en lang årrække, og de sidste mange år har Jens som formand for vælgerforeningen lagt en stor og engageret arbejdsindsats i vores lokale partiarbejde.

Jeg har altid været utrolig glad for mit samarbejde med Jens, ikke bare fordi han var en konstruktiv og værdsat sparringspartner i mit politiske arbejde, når jeg havde brug for det, men især også fordi han helt grundlæggende var et rart menneske, som det var behageligt at være sammen med.

For Jens var vores traditionsrige grundlovsmøder i Aldershvileparken altid en særlig mærkedag, og de som virkelig kendte Jens ville også vide, at han efter de store grundlovsarrangementer skulle hjem og fejre sin bryllupsdag med Suzanne.

En ting var det politiske engagement, men Jens var også utrolig flittig i forhold til hans job. Da Jens blev båret ud af kirken var det til tonerne af ”Den gamle gartners sang”. I sit arbejdsliv som mangeårig overgartner og areal- og driftschef i Lyngby-Taarbæk Kommune havde Jens ansvaret for kommunens grønne anlæg. Den flittige mand fik også tid til andre aktiviteter med spejderne og andet bestyrelsesarbejde, bl.a. i FOF.

Men i centrum for Jens’ liv var hans familie. Suzanne, Maria, Mette og Michael, og ikke mindst børnebørnene. Familien betød alt for Jens, og hvis Jens skulle have en god weekend, så skulle der allerhelst aktiviteter med familien i kalenderen.

Jens var også glødende tilhænger af Brøndby IF, og en del weekender er tilbragt med at se fodbold på Brøndby Stadion. Også sommerhus var noget som Jens gik meget op i- og ikke mindst det at få ting til at gro i haven.

Vi har derfor sagt farvel til et alsidigt menneske, en person med sine holdninger, og ikke mindst et fantastisk engagement. Som der blev sagt i kirken – man kan kende en persons karakter på vedkommendes handlinger, og Jens havde en fin karakter, som jeg ved, at vi er mange i hans omgangskreds, der har sat stor pris på. Jens var ærlig, trofast og loyal – og det helt ind til hjertet.

Jens efterlader en dejlig familie, og han vil blive meget savnet som mand, far og morfar. For os andre er det et savn af en god og loyal ven, der alt for tidligt er gået bort.

Æret været hans minde.