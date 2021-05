Musikalsk besøgsven

MC Hansens folkemusik vakte stor glæde i lejligheden i Høje Gladsaxe, Foto: Kaj Bonne.

Kurt fik kulturen hjem i stuen med koncertbesøg fra MC Hansen

Af Peter Kenworthy

Der var gang i lejligheden i Høje Gladsaxe onsdag, da MC Hansen var på besøg hos besøgsværten Kurt. Her spillede sangskriveren, sangeren, guitaristen og historiefortælleren folkemusik som han selv har skrevet.

– Det var en supergod koncert. Kurt klappede og sang med, og han synes at det var fantastisk. Det giver ham noget indhold i tilværelsen – når nu han er så glad for musik. Det er rart at se Kurt blive så glad, for han føler sig lidt ensom, når han sidder i sin lejlighed, fortæller Marianne Larsen, der er besøgsven for Røde Kors, og var med til koncerten.

– Det er et fantastisk initiativ, tilføjer hun.

Sundhedsfremmende musik

Koncerterne var kommet i stand som en del af et kommunalt ensomhedsforebyggende projekt, hvor den selvejende institution, Dansk Rock Samråd (ROSA), udbyder ti koncerter i Gladsaxe i år under navnet ”musikalske besøgsvenner”.

– Musikken er noget der skaber fællesskab og bringer folk sammen, og vi har en masse teser om at musikken kan skabe livsglæde – og det kan koncerterne være med til at tydeliggøre. Vi har nemlig et antropologisk hold, der er med til at vurdere denne tese, og skabe evidens for at musikken er et sundhedsfremmende redskab, fortæller projektleder i ROSA, Anders Ovesen.

Koncerterne fastlægges i samarbejde med blandt andet Røde Kors’ og Ældre Sagens besøgstjenester, og har som mål at nå ud til de borgere, der ikke er i stand til at benytte kulturtilbuddene. De er blandt andet finansieret af midler fra Statens Kunstfond.