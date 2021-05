Ny aftale med Danske Bank

Facade and pediment at night of the Danish Bank in Copenhagen with big columns in Ionic order and a decorated pediment, Copenhagen, october 14, 2018

Gladsaxe Kommune og Danske Bank har indgået ny bankaftale

Gladsaxe Kommune og Danske Bank har indgået en aftale, hvor banken har forpligtet sig til at rapportere om en række forhold, herunder reaktioner fra Finanstilsynet og sigtelser for hvidvask. Hvis banken ikke lever op til sine forpligtelser, har kommunen ret til at kræve yderligere redegørelser og mulighed for at reducere bankens honorar, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Med den nye aftale har vi stået fast på de store linjer i vores krav til ansvarlighed og bevist, at det er muligt at få bankerne til at rykke sig og tage et større samfundsansvar, hvis bare man holder fast. Samtidig har vi som kommune fået nogle nye redskaber til at gribe ind og holde vores bankforbindelser fast på deres moralske forpligtelser, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).