Ny genåbning

Foto: Colourbox.

Folketinget er blevet enige om en yderligere genåbning – blandt andet for skolebørn, spillesteder, biografer, fitnesscentre og forsamlinger

Af Peter Kenworthy

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om at åbne yderligere som led i den gradvise genåbning af Danmark.

– Den nye aftale udmønter den allerede aftalte genåbning pr. 6. maj 2021 af konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, samt af indendørs idræt for personer over 18 år, skriver Justitsministeriet på sin hjemmeside. Alt sammen med coronapas.

Der åbnes desuden for fitnesscentre (også med coronapas), og kravet om forudgående bordbestilling ved indendørsservering afskaffes. Samtidig må serveringssteder med videre holde åbent efter klokken 23 for særlige private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, tilføjer man.

Aftalen indebærer også at flere børn og unge kan komme fysisk tilbage i skole. Den 6. maj åbnes der for 100 procent for fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen, elever på erhvervsuddannelser og for afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser nationalt.

Og 21. maj åbnes for 100 procent fremmøde for de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og 50 procent fremmøde for studerende på videregående uddannelser.

– Selv om vi i Danmark står et godt sted, er det fortsat afgørende, at vi fastholder en ansvarlig balance uden at miste kontrollen med epidemien. For mens smittesituationen i Danmark er stabil, ser vi, at mange andre lande er ramt af en tredje bølge og nye nedlukninger, som vi meget gerne skal undgå i Danmark. Sundhedsmyndighederne vurderer fortsat, at genåbningen bør ske forsigtigt og trinvis, så vi om nødvendigt kan reagere hurtigt på stigninger i smitten, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (A).

