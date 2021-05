Ny læreraftale 

Foto: Peter Kenworthy.

En ny arbejdstidsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Lærerforening skal sikre mindre bureaukrati og mere fleksibilitet til lærere og ledere

Af Redaktionen, redigeret

– Den her aftale er et rigtig godt eksempel på det gode samarbejde vi har med lærerforeningen. Og så det er en fortsættelse af den tidligere aftale, hvor vi gør op med al timetælleriet, giver mere fleksibilitet til lærerne og lederne og bedre forhold for nyansatte, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

Med den nye aftale skal reglerne for lærernes arbejdstid afbureaukratiseres.

– For os er det vigtigt, at det samarbejde, vi har om hele folkeskolen er præget af tillid og samarbejde. Den her aftale er ubureaukratisk og et endeligt skridt væk fra det morads vi var havnet i med timetælleriet, siger Johan Rønne, som er formand for Skolelederforeningen i Gladsaxe Kommune.

Også formanden for Gladsaxe Lærerforening Thomas Agerskov, er glad for den nye aftale.

– Jeg synes, vi har fået en god, enkel og retfærdig aftale, som der er bred enighed om. Og jeg kan godt lide, at der er en jævn fordeling af opgaver, fordi skolen er en kollektiv opgave. Aftalen indeholder en mentorordning og gode vilkår i det første år for nyuddannede lærere. Det er slut med en mekanisk tilgang til tilstedeværelse, ligesom antallet af arbejdsdage fremover vil være 210 dage. Endelig er arbejdsforholdene for tillidsrepræsentanterne også blevet forbedret, fortæller formand for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.