Ny plan for genåbning

Foto: Colourbox.

Alle Folketingets partier, undtagen Nye Borgerlige, har indgået ny plan for genåbningens næste fase der gælder fra 21. maj

Af Peter Kenworthy

Aftalen betyder blandt andet at kravet om mundbind og coronapas udfases (der fremlægges en plan i starten af juni), der sker en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere der nu arbejder hjemme (frem mod 1. august), og at kravene til kontrollen med coronapasset lempes for frivillige foreninger og på biblioteker.

Alle lokaler og lokaliteter – med undtagelse af nattelivet – vil være åbne med de restriktioner der gælder på de respektive områder.

Aftalen medfører desuden at resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de tidligere faser, åbnes med coronapas. Samt at forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs, og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne samt videregående uddannelser kan vende fuldt ud tilbage.

Aftalen er indgået som opfølgning på ’Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark’, der blev indgået den 22. marts 2021.

Læs hele aftalen her.