Nyt apotek i Bagsværdcenteret

På Bagsværd Svale Apotek er kitlerne skiftet ud med grønne polo t-shirt for at signalere imødekommenhed og dialog i øjenhøjde. Foto: gg

Et apotek er en sundhedspartner for både samfund og borgere, siger den nye apoteker

Af Gitte Ganderup

Et apotek kan meget mere end at udlevere receptpligtig medicin, mener apoteker Jacob Lenau, fra det så godt som ny-åbnede Bagsværd Svale Apotek i Bagsværdcenteret på Bagsværd Hovedgade. Og han vil da også gerne meget mere end det.

– Jeg tror på et samarbejde på tværs af sektorerne, siger Jacob Lenau og fortæller om et projekt i Ballerup hvor hans andet apotek sammen med Løvens Kemiske fabrik og patientforeningen for sjældne diagnoser samarbejdede om at finde frem til borgere der kunne deltage i forskning om deres sygdomme.

– Det gav værdi for alle. Vores opgave var at identificere patienter til sjældne sygdomme og sætte dem i kontakt med relevante forskere, fortæller han.

Det er helt konkret et eksempel på hvad Jacob Lenau mener, når han siger at apoteket kan være en sundhedspartner i lokalsamfundet, men nævner også at man jo allerede har erfaring med at vaccinere og at de hurtigt vil kunne sættes i spil i forhold til coronavaccination.

Derudover står han og hans ansatte klar med sundhedssamtaler på apotekerne når borgerne kommer for at hente medicin. Faktisk er de blandt de allerbedste i landet til at holde disse sundhedssamtaler som rent lavpraktisk går ud på at apotekeren følger op borgernes medicinering når de enten har fået en ny sygdom eller bliver i tvivl om borgens eksisterende medicinen, så de trygt kan tage medicin efter hvad de har aftalt med deres læge.

– Det er det samme som de praktiserende læger gør, men det er ikke altid at borgeren når at fange alle oplysninger eller der kan dukke spørgsmål op, når man kommer hjem. Det kan vi tale med dem om. Det er jo ret unikt at du på apoteket kan komme ind fra gaden og tale helt gratis med en højtuddannet sundhedsperson, siger Jacob Lenau.

Nem adgang

Udover samtalerne med borgerne om kerneopgaven for apotekerne – nemlig at udlevere receptpligtig medicin, er der på det nye apotek også fokus på til gængelighed i form af placeringen ved siden af dagligvarebutikker og muligheden for at komme i online kontakt døgnet rundt på dinapoteker.dk, hvor man både kan bestille sine medicin eller chatte online med en medarbejder om medicinen.

Tilgængeligheden gælder sådan set begge veje og mødes også med tanken som ligger i at være sundhedspartner, for Jacob Lenau ønsker også at være en samarbejdspartner med Gladsaxe Kommune og de sundhedsindsatser som kommunen måtte have.

– Vi har en lokal forankring her og er i kontakt med borger i et trygt rum. Et eksempel er at man fra kommunens side har en rygeafvænningsindsats. Det kan og vil vi gerne understøtte, siger han.

Penge og samfundssind

Selvom et apotek er en privat virksomhed er fortjenesten på medicin fastsat fra statens side. Helt præcist er fortjenesten 5,46 kr. pr produkt som sælges, uanset hvad medicinen koster.

– Det er jeg glad for. Det betyder at der udelukkende er en intern konkurrence mellem apotekerne og den går på service og vejledning. Det bliver det som borgerne vælger os på frem for et andet apotek, siger Jacob Lenau.