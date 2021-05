Rasler ned af listen

Foto: Colourbox.

Gladsaxe har nu landets 41.højeste smitteincidens med et smittetal på 117

Af Peter Kenworthy

Smittetallene i Gladsaxe er i dag på 117 per 100.000 og 81 er bekræftet smittede i den seneste uge. Positivprocenten ligger på 0,7 procent.

For en uge siden lå smittetallet i Gladsaxe på 140, og kommunen havde landets 21. højeste smittetal, og ugen inden da lå det på 131 per 100.000.

Det er især i Haralds Sogn (hvor smitteincidensen er på 361 per 100.000 og positivprocenten på 3,8) at smitten er forholdsmæssig høj i Gladsaxe. Det skifter dog noget, og for en uge siden var det eksempelvis Buddinge Sogn der havde et lignende smittetal og scorede højest i Gladsaxe.

Et sogn lukker hvis tre grænser overskrides samtidig: Over 500 smittede per 100.000, over 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage, samt en positivprocent på over 2,5 procent.

Tallet for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er igen stigende, og er på 16, efter at den for en uge siden lå på 7.

Der er, ifølge de seneste tal fra Statens Seruminstitut, over 12.000 færdigvaccinerede i Gladsaxe (næsten 18 procent af befolkningen i Gladsaxe). For en uge siden var lige over 10.000 færdigvaccinerede i Gladsaxe.