Sådan kan din bolig gøres mere bæredygtig

SPONSORERET INDHOLD: Bæredygtighed og klimabevidsthed kommer hele tiden til at fylde mere og mere i vores samfund. For det første finder forskerne hele tiden ud af nye ting, og disse informationer er blevet lettere tilgængelige til den almene dansker, end de før har været.

Derudover er det svært at bevæge sig rundt i verden uden at blive mindet om det ansvar, vi alle har for planeten. Derfor har flere folk over hele verden, inklusiv mange danskere, været mere bevidste om deres eget CO2-aftryk i den seneste tid, og mange mennesker ved efterhånden godt, hvad de kan gøre i deres hverdag for at skåne miljøet.

Indret med genbrug

Produktion af alle de ting, vi bruger i vores liv, er noget af det, der er med til at skade miljøet allermest. Det er selvfølgelig umuligt helt at stoppe produktioner rundt omkring i verden, men vi kan dog alle sammen gøre noget for, at produktionen kan nedsættes en smule. Produktionen følger udbuddet, og hvis vi gerne vil have nyt, hver gang vi skiller os af med noget, er det naturligt, at det sætter gang i produktionen.

Begynder du derimod at gøre mere brug af genbrug, vil det jo betyde, at der bliver taget et enkelt skridt imod at mindske produktion – og alting gør en forskel!

Ordentlig affaldssortering i hjemmet

Dette hænger lidt sammen med førnævnte pointe om genbrug. De fleste danskere har en eller anden form for affaldssortering, men det er faktisk slet ikke alle, der er klar over, hvorfor det egentlig er, vi affaldssorterer. Når du får sorteret dit affald rigtigt, kan du også være sikker på, at de materialer der kan genbruges, vil blive genbrugt. Gammel mad vil selvfølgelig blot blive brændt, men noget plastik kan f.eks. genbruges og laves om til noget nyt. Du kan finde gode affaldssystemer her.

Spar energi i boligen

Hver gang du tænder lyset, varmer vand op til et brusebad eller lignende, bruger du energi. På den måde kan du nok godt høre, at du ikke kan undgå at bruge energi, men der kan gøres nogle ting ved boligen for at sikre, at du bruger mindst muligt energi. Noget af dette er bl.a. at sikre, at du har en god isolering. Når du varmer boligen op, kræver det energi. Hvis din isolation ikke er god, og dermed ikke er helt tæt, vil en del af denne varme slippe ud, og så skal du bruge mere energi end nødvendigt.