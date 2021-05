Sådan kan du gøre din have klar til sommerens eventyr

SPONSORERET INDHOLD: Vi drømmer alle om en smuk have til sommer, gør vi ikke? De fleste af os elsker i hvert fald at sidde udenfor, når solen står på sit højeste, og selvfølgelig nyder vi det.

Det er afslappende at kunne komme udenfor til en have eller en altan, hvor man bare kan nyde det gode vejr. Når vi oplever sådan en kulde som vi har gjort i vintermånederne, så har vi endnu mere brug for, at vi er helt parate til sommervejret, når det endeligt er her. Men hvordan kan du gøre din have bare lidt mere sommerklar?

Det kan være, at du aldrig rigtigt har tænkt over potentialet i din have. Men den kan nok meget mere end du tror, og hvorfor ikke udforske det lidt? Der kan være mange muligheder for at udnytte pladsen i en have, og du kan få utroligt mange muligheder til at få en lækker have, hvor i kan bruge timevis til sommer.

Lækre havemøbler

Det første der kan gøre din have klar, er lækre havemøbler. Hvem har ikke lyst til at lægge i nye møbler ude i haven og bare nyde at have sådan en mulighed. Det vil de fleste af os nok gerne.

Måske har du tidligere ikke gået så meget op i møblerne ude i haven, fordi du synes, at det kan være lidt kedeligt at indrette en have sammenlignet med f.eks. en stue. Men det behøver bestemt ikke at gøre sig gældende! Du kan finde havemøbler i mange forskellige stile, og du kan indrette det præcis som du vil! Det er godt at indse, fordi du kan virkelig blive meget gladere for din have (eller altan), hvis du får de helt rigtige møbler, som du også føler dig tilpas med.

Kreative projekter

En have kan være fyldt med aktiviteter, hvis man har fantasi nok! Det er nemlig en fordel ved at have en have, at du har så meget ekstra rum, som du kan bevæge dig på. Det er naturligvis ikke det samme som mere plads i huset, men du kan sagtens finde på mange sjove aktiviteter, der også er kreative.

Hvis dine børn også er glade for forskellige projekter, kan i sammen begynde at plante blomster ude i haven. Det kan være, at I gerne vil lave et mønster eller en anden form for tema, og det er der jo fri mulighed for. Det bliver også meget smukt, når det hele blomstrer frem, og I kan se det hele for jer.

Leg til børnene

En sommer tilbragt i haven lyder godt, men det kan godt være, at børnene har brug for lidt flere forskellige aktiviteter for at holde sig i gang. Dog skal der ofte ikke mere til end nogle legetøj, og så kan børn faktisk allerede finde på mange ting at lave. Du kan dog gøre det lidt mere spændende og få skaffet dig nogle gynger eller andre stativer.

Hvis du ønsker at gøre noget, hvor resten af familien også kan være med og nyde, kan det være, at i skal have en pool. Den kan i sætte op og nyde, når vejret bliver meget varmt. Her kan børnene bruge enormt meget tid, og der kan være mange sjove lege, hvor i også kan være med. Det er også dejligt for jer at kunne sætte jer i noget vand og blive afkølet lidt, fordi det kan også blive helt ufatteligt varmt, når man befinder sig i solen. Der er altså mulighed for mange aktiviteter for hele familien, så i alle virkelig kan få brugt jeres have til sommer.