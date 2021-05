Sådan passer du på din krop, når du arbejder på kontor

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du arbejder på et kontor til daglig, lyder det måske skørt, at du skal forsøge at passe på din krop.

Men selvom du sidder ned det meste af din dag, betyder det ikke, at du ikke kan risikere at udvikle skader i din krop og sener. Derfor skal du gøre, hvad du kan for at skåne din krop.

Vælg et bord med hæve-sænke-funktion

Du skal altid forsøge at variere dine arbejdspositioner, men det er svært, når du sidder på et kontor en hel dag. Dog kan du sagtens skiftes mellem at sidde ned og at stå op, hvis du har et bord med en hæve-sænke-funktion. Når du sørger for at variere dine arbejdspositioner, undgår du f.eks. at få ondt i din ryg. I hvert fald mindsker du den risiko, der er.

Hæve-sænke-borde fås i flere forskellige størrelser og designs, så det burde ikke være noget problem at finde et, der passer til netop dit kontor.

Brug ergonomisk korrekte IT-produkter

Når du hver dag sidder ved en computer med et tastatur og en mus, kan du med fordel gå efter nogle IT-produkter, der er ergonomisk korrekte. Du kan nemlig få både tastatur, mus og musemåtte, der er ergonomiske. Når du f.eks. vælger en ergonomisk musemåtte fremfor en almindelig, skåner du dit håndled bedst muligt.

Det virker unødvendigt på den korte bane, men det er bestemt det hele værd på den lange bane.

Træn imens du arbejder

Det er altid godt at holde din krop i gang. Det kan du også gøre, imens du arbejder. Der findes nemlig forskellige træningsredskaber, der er udviklet til, at du kan bruge dem, imens du sidder ved dit skrivebord. Det gælder sådan noget som en træningsbold, en motionscykel, et balancebræt el.lign. På den måde holder du dig i gang, imens du arbejder.