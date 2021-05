Samlingssted på Blaagaard

Foto: Peter Kenworthy.

En gruppe borgere i Mørkhøj arbejder sammen med medlemmer af byrådet og forvaltningen på at skabe et samlingssted for Mørkhøjs beboere

Af Peter Kenworthy

Rammerne for et kommende samlingssted er i det gamle Blaagaard Seminarium, hvor dele af bygningerne i fremtiden kan bruges som rammer til de aktiviteter, der allerede nu spirer i bydelen.

For at gøre resten af Mørkhøj opmærksom på arbejdet, holder brugergruppen for samlingsstedet 12. juni klokken 12-17 et udendørs arrangement på Mørkhøj Parkalle 5 – med rundvisning og livemusik, besøg af Lokalhistorisk Forening, samt aktiviteter for børn med spejderne – der blandt andet skal være et udgangspunkt for at starte en forening.

– Det vi gerne vil er at etablere en forening, som på længere sigt skal finde ud af rammerne for brugen af bygningen på Blaagaard. Det står først fuldstændigt færdigt i 2025, men noget af det vil stå klar inden, fortæller Stine Frisk Fredslund, som er en del af brugergruppen.

– Det her er en charmeoffensiv for at få fat i folk, der vil være med på at komme med idéer til hvad bygningen skal indeholde. Det skal være et miljø med musik og kulturliv, og det handler også om at det skal være et samlingspunkt i Mørkhøj generelt, tilføjer hun.

Man skal huske mundbind og coronapas, hvis man vil med indendørs til arrangementet 12. juni.