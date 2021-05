Sejrsrækken sluttede

Gladsaxe-Hero bragte sig foran i første halvleg på et selvmål (billedet), men Espergærde fik udlignet. Foto: Kaj Bonne,

Efter seks sejre i træk måtte Gladsaxe-Hero nøjes med et enkelt point i hjemmekampen mod Espergærde IF tirsdag aften, i en kamp hvor Christoffer Udsen spillede sin kamp nummer 100

Af Peter Kenworthy

– Vi rammer en kollektiv offday, hvor vi møder et godt fodboldhold. Vi var ikke dygtige nok til at spille vores spil, så på en dårlig dag er et uafgjort resultat godt nok. Vi er jo også stadig ubesejrede igennem lang tid, fortæller Gladsaxe-Hero-træner Christian Bentsen.

Gladsaxe-Hero fører fodboldens serie 1, oprykningspulje 1 med fem point ned til FC Rudersdal.

Til gengæld vandt Bagsværd BK hjemme over Allerød FK med hele 7-2 samme aften, i en kamp hvor Malthe Eigenbrod scorede hattrick. Holdet fører suverænt serie 2, pulje 1 foran Frem Hellebæk.